డెల్టా వేరియంట్ స్థానంలో ఆధిపత్య వేరియంట్ గా ఒమిక్రాన్: డేంజరస్ అంటున్న నిపుణులు

oi-Dr Veena Srinivas

సింగపూర్‌లోని నిపుణులు డెల్టా కంటే ఒమిక్రాన్ ఆధిపత్య వేరియంట్ గా మారుతుందని చెప్తున్నారు. ఒమిక్రాన్ కేసుల పెరుగుదల నేపధ్యంలో వైరస్ ఫిట్‌గా మరియు పునరుత్పత్తి ప్రయోజనాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నందున, రాబోయే వారాల్లో డెల్టాను ఆధిపత్య గ్లోబల్ వేరియంట్‌గా కొత్త మరియు మరింత వ్యాప్తి చేసే వేరియంట్ అయిన ఒమిక్రాన్ భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఆఫ్రికా మినహా అన్ని ఖండాలలో డెల్టా ఇప్పటికీ అత్యంత సాధారణ ఆధిపత్య వేరియంట్ గా ఉన్నప్పటికీ, ఒమిక్రాన్ చాలా త్వరగా వ్యాపిస్తోందని సైన్స్, టెక్నాలజీ మరియు రీసెర్చ్ యొక్క బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సెబాస్టియన్ మౌరర్-స్ట్రో చెప్పారు.

English summary

Omicron More Infectious Than Delta, Says Singapore health ministry. Omicron variant may be more transmissible and have a higher risk of reinfection in the covid recovered patients compared to the Delta and Beta variants of the virus.