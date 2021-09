International

oi-Srinivas Mittapalli

ఇద్దరు దేశాధినేతల మధ్య చర్చలంటే ద్వైపాక్షిక అంశాలపై సీరియస్‌గా చర్చించడం కామన్.భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ,అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ భేటీలోనూ పలు సీరియస్ అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. అయితే బైడెన్ ప్రస్తావించిన ఓ అంశం.. సీరియస్‌గా సాగుతున్న భేటీలో ఇద్దరి మధ్య నవ్వులు పూయించింది. బైడెన్ లేవనెత్తిన ఆ సరదా టాపిక్‌కు మోదీ కూడా తనదైన శైలో చతురోక్తులు విసరడంతో ఇద్దరు కాసేపు నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు.

English summary

It is common for the two leaders to discuss bilateral issues seriously. Many serious issues were also discussed during the meeting between Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden. However, one thing that Biden mentioned was that there was laughter between the two during the meeting which was going on seriously.