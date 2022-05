నేటి నుండే గ్రూప్‌-1, పోలీస్‌ పోస్టులకు దరఖాస్తులు.. ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TSPSC) గ్రూప్ 1 సర్వీసుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే . అర్హత మరియు ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు మే 31 వరకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ tspsc.gov.inలో ఖాళీల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇదే సమయంలో పోలీస్ పోస్టుల భర్తీ కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా నేటి నుండే మొదలవుతుంది.

English summary

applying process of TSPSC Group 1 services starts today. Eligible and interested candidates can apply for the vacancies on the official website tspsc.gov.in till May 31. At the same time, the application process for the police posts will also start from today.