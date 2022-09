ఏంటి ఈ దగా?ఏమయ్యింది నిఘా?దోచుకున్నోడికి దోచుకున్నంత.!దండుకున్నోడికి దండుకున్నంత.!ఆగేదెప్పుడు?

Telangana

హైదరాబాద్ : మోసం, దగా, దుర్మార్గం, అరాచకం, అన్యాయం ఈ పదాలు సాటి వ్యక్తుల మీద ప్రభావం చూపించినా, చూపించకపోయినా ఊత పదాల్లా ఆ పదాలను పలికేస్తాం. కాని ఆ పదాల ప్రభావానికి బలైనవాడికే వాటి తీవ్రత తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎటు చూసినా జనాల రద్దీ రోజురోజుకూ తీవ్ర రూపం దాల్చుతోంది. పురుగుతున్న జనాబాకు అనుకూలాంగా మౌళిక వసతులు, సదుపాయాలు నిత్యావసర వస్తువులు అందుబాటులో ఉంచడంలో కాస్త పోటీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్రమాలకు కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది.

English summary

At present, there is no proper surveillance in any petrol bunk in the city, so the petrol bunk managers are committing irregularities.