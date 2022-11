ఆ ప్రకటనతో బీజేపీకి లైన్ క్లియర్ చేసిన సీఎం కేసీఆర్... ఇక ఆపరేషన్ షురూనేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ఎల్పీ సమావేశంలో చేసిన సంచలన ప్రకటన బీజేపీకి మార్గం సుగమం చేస్తుందా? వచ్చే ఎన్నికలలో టిక్కెట్ల కేటాయింపుపై సీఎం కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకు రాబోతుంది? కెసిఆర్ తాజా ప్రకటనతో బీజేపీ ఏం చేయబోతోంది? అన్న ఆసక్తికరమైన చర్చ తెలంగాణ రాజకీయాలలో జోరుగా సాగుతోంది.

English summary

CM KCR cleared the line for BJP by announcing that he will give election tickets to sitting MLAs. With this, BJP operation akarsh on key leaders who have no chance of getting TRS tickets.