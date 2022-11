ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్: తెరపైకి శరత్ చంద్రారెడ్డి భార్యపేరు; బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ కేంద్రంగా నగదుబదిలీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో రోజుకో రకం సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ కేంద్రంగా నగదు బదిలీ జరిగినట్టుగా ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది .అంతేకాదు ఈ కేసులో ప్రైవేటు జెట్ విమానాల ద్వారా తరలించినట్లుగా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వ్యవహారంలో అరబిందో డైరెక్టర్ శరత్ చంద్రారెడ్డి భార్య పేరు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Sharath Chandra Reddy's wife's name came to the fore in the Delhi liquor scam. ED has written a letter to the Airport Authority of India and asked for details, suspecting that money transfer has been done at Begumpet Airport.