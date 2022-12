వాళ్ళ వల్ల కేసీఆర్ పై తీవ్రమైన ఒత్తిడి.. గులాబీ బాస్ కు అడుగడుగునా ముళ్ళే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై భయంకరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుందా? గతానికి భిన్నంగా సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ, దేశంలోనూ పోరాటం చేయాల్సి వస్తుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఇంతకాలం ఒకెత్తు ఇప్పుడు ఒక ఎత్తు అన్నది చర్చ జరుగుతోందా? అన్ని వైపుల నుండి కెసిఆర్ పై పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని ఆయన తట్టుకుని రాజకీయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీని నిలబెడతారా? రాజకీయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆది నుండీ కష్టాలు తప్పటం లేదా ? ఇక నుండి గులాబీ బాస్ కు అడుగడుగునా ముళ్ళు తప్పవా? తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో సీఎం కేసీఆర్ పై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతుంది.

Bandi Sanjay Padayatra, Revanth Reddy, YS Sharmila Padayatra increased pressure on BRS in Telangana. At the same time, the pressure reached its peak with the raids of the central investigation agencies. Interesting debate in Telangana on KCR and BRS.