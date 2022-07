Telangana

హైద‌రాబాద్: రాజ‌కీయాల్లో వారిద్ద‌రూ తండ్రీ కొడుకులైన‌ప్ప‌టికీ ఒక‌రి ఆలోచ‌న‌కు మ‌రొక‌నరి ఆలోచ‌న‌కు చాలా వ్య‌త్యాసం ఉంటుంది. ఇటీవ‌ల జ‌రుగుతున్న రాజ‌కీయ ప‌రిణామాలు ఆ అంశాన్ని స్ప‌ష్ట చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్ప‌డిన త‌ర్వాత సీఎం క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర్ రావు విధానాలు రాజ‌కీయ ప‌రంగా ఉంటే ఆయ‌న కుమారుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి క‌ల్వ‌కుంట్ల తార‌క రామారావు విధానాలు అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. రాజ‌కీయాల్లో ఎదురులేని ప‌టిష్ట‌త కేసీఆర్ సొంతం ఐతే యువ‌త మేథ‌స్సుకు ప‌దును పెంచి బ‌ల‌మైన స‌మాజ‌ నిర్మాణం జ‌ర‌గాల‌న్న‌ది కేటీఆర్ అభిమ‌తంగా స్ప‌ష్టం అవుతోంది.మంత్రి కేటీఆర్ జ‌న్మ‌దినం సంద‌ర్బంగా వ‌న్ ఇండియా ప్ర‌త్యేక క‌థ‌నం.

CM KCR has unrivaled strength in politics, but it is becoming clear that KTR prefers to sharpen the intellect of the youth and build a strong society. One India special article on the occasion of Minister KTR's birthday.