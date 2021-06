మంత్రి కేటీఆర్ ఆపన్న హస్తం .. ఒక చిన్న ట్వీట్ తో ఒక చిన్నారికి పునర్జన్మనిచ్చిన కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తనయుడు, ఐటి మరియు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ ట్విట్టర్ లో ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉంటారన్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన తనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎవరైనా ఏదైనా ఫిర్యాదు చేసినా, అభ్యర్ధన చేసినా సరే స్పందిస్తారు. ఇదే క్రమంలో ఓ చిన్నారికి పునర్జన్మ ఇచ్చిన వారయ్యారు మంత్రి కేటీఆర్ .

English summary

The parents of a two-year-old child suffering from malignant neoplastics have appealed to Minister KTR to protect their child as they do not have the financial means to operate on it. Responding immediately, Minister KTR retweeted to hospital sources seeking free treatment for the child. With this the little girl survived.