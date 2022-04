అన్నను అంటే చెల్లికి మండదా మరి.!జగన్ పై కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన షర్మిళ.!

Telangana

oi-Harikrishna

అశ్వరావుపేట/హైదరాబాద్ : మనమే సక్కగా లేనప్పుడు, పక్కవాడి మీద, అవతలి వాళ్ళ మీద పడి ఏడవడం ఎందుకని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావును, మంత్రి కల్వకుంట్ల తారాకరామారావును వైయస్సార్ టీపి అద్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఇక్కడి సమస్యలను వదిలేసి ఏపీ సమస్యల గురించి ప్రస్తావించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని నిలదీసారు.

పాదయాత్రలో బాగంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావు పేట నియోజకవర్గంలో షర్మిళ ప్రసంగించారు. ఆంధ్ర ప్రజల అంశం పక్కన పెడితే తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత వరకు సంతోషంగా ఉన్నారని నిలదీసారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు, ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ కు ఇది న్యాయమా..?అని షర్మిళ ప్రశ్నించారు.

English summary

KTR was asked how reasonable it was to leave the issues here and mention the AP issues. As part of the padayatra, YS Sharmila addressed in Aswarapeta constituency of Bhadradri Kottagudem district.