సింగరేణి కార్మికుల సమ్మె సైరన్; నిలిచిపోయిన బొగ్గు ఉత్పత్తి.. కారణం ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బొగ్గు బ్లాకుల ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తూ సింగరేణిలో అన్ని కార్మిక సంఘాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన 72 గంటల సమ్మె గురువారం నుండి ప్రారంభమైంది. నాలుగు బొగ్గు బ్లాకులను వేలం వేయాలన్న కేంద్రం నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యోగులు మూడు రోజుల సమ్మె ప్రారంభించడంతో తెలంగాణకు చెందిన సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్‌సిసిఎల్)లో గురువారం బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది.

తెలంగాణాకు కేంద్రం షాక్: సింగరేణి ఆ బ్లాకులలో బొగ్గు అన్వేషణ కోసం 66 కోట్లు ఖర్చు; అయినా వేలం జాబితాలో

English summary

Singareni workers strike continues to protest privatization of coal blocks. Concerns continued under the auspices of workers unions at all coal mines today as part of the 72-hour strike. As a result, coal production hit in Singareni