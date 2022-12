ముందు మీరు రండి.. వచ్చిన తర్వాత అంతా మాట్లాడుకుందాం!?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ పుంజుకునే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఖమ్మంలో భారీ బహిరంగసభ నిర్వహించారు. ప్రజలు, అభిమానులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలిరావడంతో టీడీపీ నేతల్లో ఆత్మవిశ్వాసం వెల్లివిరుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబునాయుడు చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

English summary

All those who left the party due to various reasons were called to come back to the Telugu Desam Party