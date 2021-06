తెలంగాణ పీసీపీ చీఫ్ ఆయనే..నేడో రేపో ఉత్తర్వులు..!! ఆశావాహులకు పదువులు..ఇలా..!!

Telangana

oi-Lekhaka

ఎంతో కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ పదవికి అనేక పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పీసీసీ చీఫ్ గా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దుబ్బాక ఎన్నికల్లో పరాజయం వెంటనే న పదవికి రాజీనామా చేసారు. అయితే, అప్పటి నుండి కొత్త సారధి ఎంపిక పైన చర్చ సాగుతూనే ఉంది. రేవంత్ రెడ్డికి ఖాయమని...జీవన్ రెడ్డి పేరు ఖరారైందని ఇలా అనేక ప్రచారాలు సాగాయి. నాగార్జున సాగర ఉప ఎన్నిక ముగిసిన తరువాత నూతన పీసీసీ చీఫ్ నియామకం జరుగుతుందని పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ చెబుతూ వచ్చారు.

English summary

TPCC new chief may appoint to day or tommarow by AICC chief Sonia. As per sources Revanth reddy name as new chief and senior leaders also give key responsibilities in party at same time.