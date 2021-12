అరే సిగ్గుండాల్రా బాబూ.!ఢిల్లీ నుండి ఎందుకురా బై వాపస్ ఒచ్చింది.?టీఆర్ఎస్ ఏంపీలపై మండిపడ్డ వీహెచ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబద్ : టీఆర్ఎస్ ఎంపీలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి.హనుమంత రావు ధ్వజమెత్తారు. పార్లమెంట్ లో తాడో పేడో తెల్చుకుంటామని వెళ్లి తోక ముడుచుకుని వాపస్ వచ్చారని, అసలు టీఆరెఎస్ ఎంపీలు పార్లమెంట్ కు వెళ్లి ఏం సాధించుకునీ వచ్చారో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలని నిలదీసారు. టీఆరెఎస్ ఎంపీలు జిల్లాల్లో తిరుగుతామని చెప్పడం సిగ్గుచేటని, జిల్లాల్లోకి వచ్చే టీఆరెఎస్ ఎంపిలను ప్రజలు నిలదీయాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసారు. టీఆరెఎస్, బీజేపీ పార్టీలు రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టారని, ప్రతి గింజా కొంటామని చెప్పిన చంద్రశేఖర్ రావు కేంద్రంపై నెపం మోపి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు వీహెచ్.

English summary

TRS MPs went to Parliament and demanded to tell the people of Telangana what they had achieved. He said it was shameful to say that TRS MPs were roaming in the districts and appealed to the people to depose the TRS MPs coming into the districts.