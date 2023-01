Astrology: బల్లి మీద పడితే అశుభమా.. పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

బల్లులు.. ఇవి దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది బల్లులను చూసి భయపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి బల్లి మీద పడితే ఆగమైతుంటారు. అయితే హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం బల్లికి విశేషమైన ప్రత్యేకత ఉంది.

బల్లి మీద పడితే మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే చాలా మంది బల్లి మీద పడితే వెంటనే స్నానం చేసి బల్లి ఫొటోకు దండం పెట్టుకుంటారు.

