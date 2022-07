astrology: శనివారం నాడు ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా.. దరిద్రం పట్టి పీడిస్తుంది జాగ్రత్త!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

శనివారం శని దేవుడి వారంగా పరిగణించబడుతుంది. శనివారానికి అధిపతి శని దేవుడు కావడంతో శనివారం రోజు చేసే పనులలో జాగ్రత్తలు వహించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజంగా శని పేరు వింటేనే అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా దరిద్రంతో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే, వీడికి పట్టిన శని వదలడం లేదు అని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే శని అంతటి ప్రభావవంతమైన గ్రహంగా చెబుతారు. అయితే శని మనుషులను వారి కర్మలను బట్టి అనుగ్రహిస్తాడు. అంతే కాదు శని సహనాన్ని ఇచ్చే దేవుడు అని కూడా చెబుతుంటారు.

English summary

There are many mistakes that should not be done on Saturday. It is said not to buy salt, black gram, needle, cotton, match box, oil, sesame seeds and sandals on Saturday. It is said that Shani will get angry if you buy these and make a mistake..