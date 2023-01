vastu tips: ఈ నాలుగు ఉంటే మీకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పక్కా..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారు కొన్ని పను చేయడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందవచ్చని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. లక్ష్మీదేవి నివసించే ఇంట్లో కుటుంబానికి ఎప్పుడూ డబ్బు, ఆహారం కొరత ఉండదని చెబుతారు. ఆ కుటుంబం ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటుందట. అందుకే లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. మూడు రకాల వస్తువులు ఇంట్లో ఉంచినప్పుడు లక్ష్మీ దేవి ఉంటుందని వాస్తునిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Many people are struggling with financial problems. Vastu experts say that by doing some work such people can get the blessings of Goddess Lakshmi