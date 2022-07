Vastu tips: తలస్నానం చేసిన వెంటనే సింధూరం పెట్టుకోవచ్చా? ఏ వేలితో బొట్టు పెట్టుకోవాలి?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూ సమాజంలో సింధూరానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. భర్త శ్రేయస్సు మరియు ఆయుష్షు కోసం, మహిళలు సింధూరం దిద్దుకుంటారు. ఇది వివాహిత మహిళలకు అత్యంత ముఖ్యమైన అలంకరణగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రతిరోజు బొట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల దానిపై సూర్యకాంతి పడి శరీరానికి ఉత్తేజం కలగడమే కాకుండా ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని చెబుతారు. బొట్టు పెట్టుకోవడం ప్రతి వివాహిత అయిన మహిళకు వర్తించబడుతుంది. అయితే నుదిటిన తిలకాన్ని పెట్టుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని పాటించడం చాలా ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు. మీరు ఈ నియమాలను విస్మరిస్తే, మీరు జీవితంలో చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు.

disclaimer: ఈ కథనం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. oneindia దీనిని ధృవీకరించ.లేదు

English summary

Do you put sindoor immediately after showering? But it is said that opposite results will come and financial difficulties will arise. It is suggested to apply the sindoor only after the hair is dry.