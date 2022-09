Vastu tips: పుట్టెడు ఆర్ధిక సమస్యలా? ఈ సింపుల్ వాస్తుచిట్కాలతో మీ డబ్బుసమస్యలు దూరం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉంటే కుటుంబ పురోభివృద్ధిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఉంటే డబ్బు నిలవదని వాస్తు శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. కాబట్టి వాస్తు దోషాలను సరిదిద్దుకుని, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడటం కోసం అనేక వాస్తు చిట్కాలను సూచించింది వాస్తు శాస్త్రం.

Vastu tips: స్త్రీలు స్నానంచేసిన తర్వాతే ఈ పనులు చేయాలి.. లేదంటే ఇంట్లో దరిద్రమే!!

English summary

Vastu Shastra experts say that your financial problems will go away with simple Vastu tips. Let's find out here.