vastu tips: మీ ఇంటిని ఆనుకుని ఈ దిశల్లో స్థలాలను కొంటే అదృష్టం.. ఐశ్వర్యం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన ఇళ్లకు పక్కనే ఉన్న ఏ వైపు స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు? ఏ వైపు స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయకూడదు అనేది? వాస్తు శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. చాలామంది ఆస్తులను వృద్ధి చేసుకునే క్రమంలో తమ స్థలానికి ఆనుకుని ఉండే స్థలాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. అదేవిధంగా నిర్మాణాలను కూడా కొనుగోలు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తారు. అయితే అలా వాటిని కొనుగోలు చెయ్యటానికి కూడా వాస్తు నియమాలు ఉంటాయన్న విషయాన్ని అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఎలా పడితే అలా డబ్బులు ఉన్నాయని ఏది పడితే అది కొంటే ఒక్కోసారి దారుణ పరిస్థితులను చూడాల్సి వస్తుంది.

vastu tips: స్థలం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త.. వాస్తులేని ఇలాంటి స్థలాలు అస్సలు కొనకండి!!

English summary

wealth comes if you buy plots in the east and north direction adjacent to your house. If you buy land in the south and west direction, you will have to face very scary consequences.