vastu tips: పిల్లి ఎదురుపడితే అశుభసూచకం.. దీని వెనుక పెద్ద కారణమే!!

Dr Veena Srinivas

హిందూ సంప్రదాయంలో, ఆచార వ్యవహారాలలో అనేక విశ్వాసాలు ఉంటాయి. బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు పిల్లి ఎదురైతే అపశకునం అన్న భావన ఎప్పటి నుంచో మనకు ఉంది. సనాతన సంప్రదాయాలకు విలువనిచ్చే భారతదేశంలో ఎవరైనా బయటకు వెళుతున్న క్రమంలో పిల్లి ఎదురైతే కాసేపు ఆగి మళ్ళీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తారు. పిల్లి ఎదురైతే అపశకునంగా భావిస్తారు.

English summary

The cat symbolizes the goddess of poverty, and cats are believed to bring poverty. That is why it is said to be a bad omen if a cat comes your way while you are going to important work.