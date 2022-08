Vastu tips: తీవ్రమైన వాస్తుదోషాలు ఉంటే వచ్చే సమస్యలివే; అందుకే వాస్తుదోషాలను లైట్ తీసుకోకండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం ఊహించని విధంగా నిత్యం అనుభవించే సమస్యలకు, ఇంటి వాస్తుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? మన ఇంటిలో వాస్తు దోషాలు ఉన్నాయని గుర్తించడం ఎలా? వాస్తు దోషాలు ఉంటే ఇంట్లో ఎటువంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి? అసలు ఎలాంటి సమస్యలను వాస్తు దోషాలు ఉన్న ఇంటికి వచ్చే సమస్యలుగా గుర్తించాలి? వంటి అనేక వివరాలు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Vastu tips: ధనవంతులు కావాలని కలలు కంటున్నారా? అయితే ఇంట్లో ఈ వాస్తుమార్పులు చేసుకోండి!!

English summary

Experts in Vastu Shastra say that if there are severe Vastu Doshas, serious problems will arise for the family members in the house, so Vastu Doshas should not be taken lightly.