Vastu tips: సంపద కోల్పోకుండా ఉండేందుకు స్నానం చేసిన తర్వాత చేయకూడని పనులివే!!

సహజంగా బాత్ రూమ్ అంటే అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న గదిగా ఎవరూ పరిగణించరు. కానీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో ఉన్న మిగతా గదులకు ఎంత అయితే ప్రాధాన్యత ఉంటుందో, అంతటి ప్రాధాన్యత బాత్ రూమ్ లకు కూడా ఉంటుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం బాత్రూమ్ లు గరిష్ట ప్రతికూలతను సృష్టించే ప్రదేశం. దీనివల్ల ఆర్థిక నష్టాలు, వృద్ధికి ఆటంకాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి, దీనిని నివారించడానికి, మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన వాస్తు చిట్కాలను అనుసరించాలి.

Architecture reveals things not to do after bathing to avoid losing wealth. The bathroom should be kept clean. Architecture states that even the smallest mistakes after bathing can have negative consequences on our lives.