ఇంట్లో తరచూ చిరాకులా? ప్రతికూలశక్తి ప్రభావం కావచ్చు.. ఈ టిప్స్ పాటిస్తే అంతా శుభమే!!

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో ఎప్పుడూ చిరాకులు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి ఉన్నట్టు భావిస్తారు. అన్నీ ఉన్నా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సమస్య వచ్చి పడుతున్నా, అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నా, అలాగే తరచూ ఇళ్లల్లో ఘర్షణలు జరుగుతున్నా అలాంటి ఇళ్లల్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇళ్లల్లో సానుకూల శక్తి నింపి ప్రతికూల శక్తిని బయటకు పంపించేలా చిన్నచిన్న చిట్కాలను తెలుసుకుంటే ప్రతి ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.

Frequent annoyance at home? Negative energy effect may be the reason.. Vastu experts say that all is well if you follow these tips.