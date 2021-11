పవిత్ర కార్తీక పౌర్ణమి నాడే చంద్ర గ్రహణం: ఈ జాగ్రత్తలు పాటించక తప్పదంటోన్న పండితులు

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

పవిత్ర కార్తీక మాసంలో ఏర్పడే పౌర్ణమికి హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం.. ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. శివాలయాల్లో జ్వాలాతోరణాలు వెలుస్తుంటాయి. ఆకాశ దీపాలను వెలిగిస్తుంటారు భక్తులు. శైవ, వైష్ణవాలయాలన్నీ దీపకాంతులతో దేదీప్యమానంగా వెలిగే రోజు అది. అనేక వ్రతాలు, పూజలు, నోములు చేస్తుంటారు. ఉపవాసం ఉంటారు. మహా శివుడికి లక్షబిల్వార్చన, లక్షవత్తులు, లక్షరుద్ర పూజలను నిర్వహిస్తారు. మహా శివరాత్రికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందో.. అదే స్థాయిలో కార్తీక పౌర్ణమి నాడు తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుతుంటారు.

English summary

The partial phase of the Chandra Grahan 2021 will begin on the afternoon of 19 September 2021. Should not consume food during the grahan. In India, popular traditions also advise to not step out during the grahan it may radiate harmful rays.