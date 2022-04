కేంద్రం కన్నెర్ర-హైకోర్టు పిల్ ఎఫెక్ట్-కేంద్ర పథకాల పేర్ల మార్పుపై జగన్ సర్కార్ వెనక్కి

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేంద్ర పథకాలకు తమ పేర్లు పెట్టుకోవడం మొదలైంది. అప్పట్లో టీడీపీతో కలిసున్నంత సేపు దీనిపై నోరు మెదపని బీజేపీ ఆ తర్వాత విడిపోయాక మాత్రం అభ్యంతరాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనూ కేంద్ర పథకాలకు రాష్ట్రం తమ పేర్లు పెట్టుకోవడం కొనసాగుతోంది. దీనిపై కేంద్ర మంత్రులు గర్జించారు. దీంతో వైసీపీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గక తప్పలేదు.

English summary

AP government has ordered not to change the names of centrally sponsored schemes names in the state with objections from bjp and central govt.