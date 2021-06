Andhra Pradesh

అమరావతి: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్‌లోనే విద్యాబోధన సాగించాలనే విషయంపై ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ, తెలుగు భాషాభిమానుల నుంచి విమర్శలను ఎదుర్కొంటూ వస్తోన్న జగన్ సర్కార్.. ఈ విషయంలో తన రూటు మార్చినట్టు కనిపిస్తోంది. ప్రాథమిక, మాధ్యమిక విద్యలో సాధించలేని ఈ మార్పును ఉన్నత విద్య విభాగంలో తీసుకుని రానుంది. దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను సైతం జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొంది. ఇది కాస్తా మరోసారి విమర్శలకు దారి తీసే అవకాశాలు లేకపోలేదని అంటున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి మరో అవకాశం లభించినట్టయిందని చెబుతున్నారు.

All degree colleges in the State of Andhra Pradesh will offer courses only in English medium from the 2021-22 academic year. The APSCHE issued orders to this effect Monday.