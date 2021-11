ఏపీలో సచివాలయ ఉద్యోగులకు చుక్కలు-ఖరారుకాని ప్రొబేషన్-ఆర్ధిక భారమే కారణం ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రారంభించిన గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు ప్రజలకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడుతున్నాయో తెలియదు కానీ అందులో పనిచేసే ఉద్యోగులకు మాత్రం ప్రభుత్వం చుక్కలు చూపిస్తోంది. నిన్న మొన్నటి వరకూ ఉద్యోగుల ప్రొబేషన్ పూర్తి చేసి పరీక్షలు నిర్వహించే విషయంలో వివాదం నెలకొంది. దీన్ని పరిష్కరించి కేవలం శాఖాపరమైన పరీక్షలతోనే వారిని పాస్ గా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రొబేషన్ ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేస్తోంది. దీంతో దాదాపు 80 వేల మంది ఉద్యోగులు సతమతం అవుతున్నారు.

English summary

more than 80000 village and ward secretariat employees in andhrapradesh is waiting for permanent postings as they have already completed probation period given by the government.