Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

విజయనగరం పూసపాటి రాజవంశీకులకు చెందిన మాన్సాస్‌ ట్రస్టుపై ఆధిపత్యే కోసం వైసీపీ చేసిన ప్రయత్నాలు తాజాగా హైకోర్టు తీర్పుతో బెడిసికొట్టాయి. ఏడాదికి పైగా మాన్సాస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా ఉన్న సంచైత గజపతిరాజును తప్పించి ఆమె స్ధానంలో తిరిగి అశోక్ గజపతిరాజును నియమించాలని హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వైసీపీ పెద్దలకు మింగుడుపడటం లేదు. దీంతో ఈసారి మాన్సాస్ వ్యవహారాలపై పట్టు కోసం మగ వారసుల్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైకోర్టులో అప్పీలు చేసినా సంచైతకు పగ్గాలు దక్కకపోతే వారిలో ఒకరికి పగ్గాలు అప్పగించే అవకాశాలూ లేకపోలేదు.

English summary

andhrapradesh government is all set to file an appeal on high court single bench verdict in division bench over mansas trust. the govt plans forensic audit also over irregularities in mansas.