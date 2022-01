ఏపీ ప్రభుత్వంపై సుప్రీంకోర్టు కన్నెర్ర: ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి సమన్లు: విచారణకు హాజరు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ఏపీ ప్రభుత్వంపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మరోసారి కన్నెర్ర చేసింది. ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. తాము జారీ చేసిన ఆదేశాలను పాటించకపోవడం పట్ల వివరణ కోరింది. విచారణకు హాజరు కావాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మకు సమన్లను జారీ చేసింది. ఈ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆయన వర్చువల్ విధానంలో సుప్రీంకోర్టు విచారణకు హాజరు కానున్నారు. బిహార్ ప్రభుత్వంపైనా సుప్రీంకోర్టు ఇదే తరహా ఆగ్రహావేశాలను వ్యక్త పరిచింది.

English summary

Supreme Court summons Chief Secretaries of Andhra Pradesh and Bihar for non-payment of ex-gratia compensation to the kin of the victims of COVID-19 despite the earlier orders of the court.