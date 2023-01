Wife: రెండో భార్య, మరదలితో మాజీ ఐఏఎస్ రొమాన్స్ ?, సార్ ల్యాప్ టాప్ లో సీక్రేట్స్, భార్య ఏం చేసింది?

భార్యను మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పక్కన పడుకోపెట్టాలని ప్రయత్నించిన స్యాంట్రో రవికి చెందిన అనేక రహస్యాలు ఉన్న ల్యాప్ టాప్ మాయం కావడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

బెంగళూరు/రామనగర/మైసూరు: భార్యను మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పక్కన పడుకోపెట్టాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన స్యాంట్రో రవికి చెందిన అనేక రహస్యాలు ఉన్న ల్యాప్ టాప్ మాయం కావడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. అందమైన భార్య, ఆమె చెల్లిని ప్రభుత్వ అధికారులతో రొమాన్స్ చేయించి తన రైంజ్ పెంచుకుని కోట్లలో డబ్బులు సంపాధించాలని స్యాంట్రో రవి స్కెచ్ వేశాడని అధికారులు అంటున్నారు. భార్యను, మరదలిని అడ్డం పెట్టుకుని అధికారులను లొంగదీసుకోవాలని ప్రయత్నించిన స్యాంట్రో రవికి చెందిన అనేక రహస్యాలు ఆ ల్యాట్ టాప్ లో ఉన్నాయని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ల్యాప్ టాప్ మాయం కావడం, రిటైడ్ ఐఏఎస్ కోరికలు తీర్చకుండా ఎదురు తిరిగిన రెండో భార్య, మరదలి మీద స్యాంట్రో రగిలిపోయాడని తెలిసింది. స్యాంట్రో రవిని భార్య విషయంలో విధులు దుర్వినియోగం చేసిన ఐటీ హబ్ లోని ఓ పోలీసు అధికారికి ఇప్పుడు చుక్కలు కనపడుతున్నాయి.

Wife: నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి నా భార్య కావాలా ?, నువ్వు అంత మగాడివా రా ?, ఇద్దరూ క్రిమినల్స్!

The husband who said that he wants to have a romance with his second wife with IAS. Santro Ravi laptop with secret information is missing.