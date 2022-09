7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్ర పోతున్నారా.. అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లే..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మనిషికి ఓ పూట ఆహారం లేకపోయినా ఫర్వాలేదు కానీ.. నిద్ర మాత్రం తప్పుకుండా ఉండాలి. మనిషి ఒక్క రోజులో కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. యుక్త వయస్సులో చాలా మంది తక్కువ నిద్ర పోతుంటారు. ఇది దీర్ఘకాలం చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరిగా నిద్ర లేకుంటే ముఖంపై వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తాయి.

English summary

Studies have shown that getting less than 7 hours of sleep increases the risk of heart attack. Lack of sleep can cause many problems besides heart attack.