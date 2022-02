ప్రేమ పక్షులకు షాక్.. సిటీలో పార్కులు క్లోజ్.. అందుకేనట

Hyderabad

ఇవాళ వాలంటైన్స్ డే.. ప్రేమికులు మాత్రం భయపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా పార్కులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరగడం అంటే భయపడుతారు. ఎందుకంటే వారిని గుర్తించి.. అక్కడే పెళ్లి చేస్తారు. వాలంటైన్స్ డే రోజున చాలా మంది ప్రేమికులు పార్కుల్లో వాలిపోతుంటారు. గులాబి చేతిలో పట్టుకుని ప్రేమికురాలికి తన ప్రేమను వ్యక్తపరచాలని అనుకుంటారు. అదే వారి పాలిట శాపంగా మారుతుంది.

parks are closed in the hyderabad city due to bhajarandal warnings. no one is there in the park and premises.