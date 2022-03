ఎంఆర్ఐలో కొంచెం ప్రాబ్లమ్.. ఎడమ చేయి నొప్పి ఇందుకే, యశోద నుంచి కేసీఆర్ డిశ్చార్జ్

Hyderabad

oi-Shashidhar S

సీఎం కేసీఆర్‌కు వారం రోజులు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. ఉదయం 8 గంటల సమయంలో ఫోన్ వచ్చిందని.. ఎడమ చేయి కొద్దిగా లాగుతోందని కేసీఆర్ తెలిపారు అని ప్రముఖ యశోదా డాక్టర్ ఎంవీ రావు తెలిపారు. ఆస్పత్రికి వచ్చాక.. ఇతర వైద్యులతో కలిసి పరీక్షలు చేయించామని చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరం పరీక్షలు చేయడం జరుగుతోందని.. అందుకే యశోదా ఆసుపత్రికి రావాలని సూచించామన్నారు. కేసీఆర్‌కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత యశోదా ఆసుపత్రి వైద్యులు మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

some problem is found in cm kcr mri scan. his left arm pain because of reading paper and using ipod yashoda doctors said to media