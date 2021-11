తొలి సంతకం నోటిఫికేషన్లపైనే.. మద్దతు ధర కల్పిస్తాం: షర్మిల

Nalgonda

oi-Shashidhar S

సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడానికి కారణం సీఎం కేసీఆర్ అని వైఎస్ఆర్ టీపీ చీఫ్ షర్మిల అన్నారు. ఇన్నేళ్లుగా ఒక్క సమస్య కూడా పరిష్కారం కాకపోతే పాలకులు ఉన్నట్టా...నిద్రపోతున్నట్టా..? అని అడిగారు. పేదల గురించి ఆలోచిస్తున్న నాయకులు లేరని ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర సోమవారం మునుగోడు నియోజకవర్గం రవిగూడెం గ్రామం నుంచి ప్రారంభమై ఎల్లికట్టే క్రాస్ వరకు సాగింది. మునుగోడు మండలంలోని రాతపల్లిలో మాట ముచ్చట నిర్వహించారు. నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని గుర్తుచేశారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కళ్ల ముందు ఉన్నా నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం లేదన్నారు. డిగ్రీ, పీజీ చేసిన నిరుద్యోగులు హమాలీ పనికి, ఆటో డ్రైవర్లుగా, కళ్లు గీస్తు, కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారని ఫైరయ్యారు.

English summary

jobs fill up is our first priority ysrtp chief ys sharmila said. if our party comes to power, first sign is notifications she said.