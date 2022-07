నాకు వెన్నుపోటు పొడిస్తే పొడిచారు గానీ..వాళ్లతో ఆటలొద్దు: పెదవి విప్పిన ఉద్ధవ్: రాజీనామా తరువాత

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చోటు చేసుకున్న నంబర్ గేమ్‌లో అధికార మహా వికాస్ అగాఢీ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది. ఏక్‌నాథ్ షిండే తిరుగుబాటు లేవనెత్తిన తరువాత అతి కొద్ది రోజుల్లోనే.. శివసేన-నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ-కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ కూటమి సర్కార్ కుప్పకూలింది. శివసేన అధినేత, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. శాసనసభలో బలపరీక్షకు ముందే ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకొన్నారు.

శరద్ పవార్‌కు కష్టాలు షురూ: లవ్ లెటర్..పాత కేసులు తవ్వి తీస్తోన్న షిండే సర్కార్

English summary

In his first address after resigning from the Maharashtra chief minister post, Shiv Sena chief Uddhav Thackeray on Friday appealed to the new state government to not make the metro car shed in Aarey.