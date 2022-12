Girl: కాలేజ్ అమ్మాయికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, ఒకడు ఏం చేశాడంటే, చూసి తట్టుకోలేక ? !

India

బెంగళూరు/ కలబురిగి: కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు చదువుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు కాలేజ్ కు వెళ్లి వస్తున్న అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలకు పరిచయం ఉంది. ఇదే సందర్బంలో సాటి కాలేజ్ అమ్మాయితో ఓ యువకుడు చాలా చనువుగా ఉంటున్నాడు. ఇదే విషయంలో రగిలిపోయిన మరో యువకుడు సాటి స్నేహితుడిని కత్తితో దారుణంగా పొడిచేయడంతో అతని ఆసుపత్రిలో చావుబతుల మద్య పోరాడుతున్నాడు. కాలేజ్ అమ్మాయి విషయంలో కాలేజ్ అబ్బాయిని అదే కాలేజ్ అబ్బాయి కత్తితో పొడిచి చంపేయాడానికి ప్రయత్నించడం కలబురిగిలో కలకలం రేపింది.

College student: A young man is very romantic with a college girl. Another enraged youth is dying in his hospital after stabbing his close friend with a knife in kalaburagi in Karnataka.