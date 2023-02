Girl: మరదిలితో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బూతుల చాటింగ్, బావ ఏం చేశాడంటే ?, ఆంధ్రాహళ్లిలో అరాచకం, కాలేజ్ లో ?

కాలేజ్ లో చదివే అత్తకూతురిని పెళ్లి చేసుకోవాలని బావ అనుకున్నాడు. బావ ఫ్రెండ్ తో కాలేజ్ అమ్మాయి బూతులతో వాట్సాప్ చాటింగ్, వీడియో కాల్స్ చేసింది. యువతి మొబైల్ ఫోన్ మరిచిపోయి కాలేజ్ కు వెళ్లింది.

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/మంగళూరు: ఒకే వీధిలో ఇద్దరు యువకులు చాలా సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నారు. ఇద్దరూ బాల్య స్నేహితులు. పక్క వీధిలో ఓ యువకుడి సొంత మేనమామ కూతురు నివాసం ఉంటున్నది. యువతి కాలేజ్ లో చదువుతోంది. అత్తకూతురిని పెళ్లి చేసుకోవాలని యువకుడు అనుకున్నాడు. అయితే యువకుడి అత్తకూతురిని అతని స్నేహితుడు లైన్ లో పెట్టాడు. కాలేజ్ కు వెలుతున్న యువతితో అతను ప్రేవేట్ మ్యాటర్ల వియంలో అసభ్యంగా చాటింగ్ చేశాడు. యువతి కూడా అంతే అసభ్యంగా ఆ యువకుడికి సమాధానం ఇస్తూ వచ్చింది. ఇద్దరూ ఏకాంతంగా కవలవడం మొదలుపెట్టారు. కాలేజ్ కు టైమ్ అయిపోయిందని తొందరలో యువతి ఆమె మొబైల్ ఫోన్ ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. అదే టైమ్ లో ఆమె ప్రియుడు ఫోన్ చెయ్యడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది. ప్రియుడిని హత్య చేసి 300 కిలో మీటర్ల దూరంలో శవం విసిరేశారు. యువతి మొబైల్ ఫోన్ లో ప్రైవేట్ చాటింగ్ వివరాలు తెలుసుకున్న పోలీసులు, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు షాక్ అయ్యారు.

English summary

Girlfriend: What did the brother-in-law do when his daughter-in-law was in love with his best friend?, The boy friend was killed and the body was thrown 300 kilometers away.