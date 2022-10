Human Sacrifice: నరబలి ముందే మహిళల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ను కత్తితో ?, మంత్రగాడు సైకో, వాడికి ?

India

తిరువనంతపురం/పతనంతిట్ట: కేరళలో జరిగిన మహిళల నరబలి కేసులో సంచలన విషయాలు ఒక్కొక్కటి వెలుగు చూస్తున్నాయి. మంత్రగాడి మాయలో పడిన నాటు వైద్యుడు కోటీశ్వరుడు అయిపోవాలని అతని భార్య, మంత్రగాడితో కలిసి ఇద్దరు మహిళలను వాళ్ల ఇంట్లోనే చంపేశారని వెలుగు చూసింది. ఇప్పటికే పోలీసుల అదుపులో ఉన్న నాటు వైద్యుడు, అతని భార్య, మాంత్రికుడు రోజుకు ఒక సంచలన విషయాలు చెప్పడంతో పోలీసులు హడలిపోయారు. మహిళలను గొంతు కోసి హత్య చేసే ముందు వారి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీద కత్తితో దాడి చేసి తరువాత కోసేసి ముక్కలు చేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. కోర్టు అనుమతితో నాటు వైద్యుడు, అతని భార్య, మంత్రగాడిని కేరళ పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు.

