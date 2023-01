Wife: నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి నా భార్య కావాలా ?, నువ్వు అంత మగాడివా రా ?, ఇద్దరూ క్రిమినల్స్!

పెళ్లికి వెళ్లిన యువకుడు అర్దరాత్రి బైక్ లో ఇంటికి బయలుదేరాడు. మార్గం మద్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అతన్ని అడ్డగించారు. ఇద్దరి మద్య మాటల యుద్దం జరిగింది. నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి నా భార్య కావాలా రా

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: ఒకే ప్రాంతంలో కొందరు యువకులు నివాసం ఉంటున్నారు. యువకులు క్రిమినల్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఇద్దరు యువకుల మద్య వ్యవహారం చెడింది. కొంతకాలంగా ఓ యువకుడిని చూస్తే మరో యువకుడు మండిపడుతున్నాడు. పెళ్లికి వెళ్లిన యువకుడు అతని స్నేహితుడితో కలిసి అర్దరాత్రి బైక్ లో ఇంటికి బయలుదేరాడు.

మార్గం మద్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు కల్యాణమండపం నుంచి బయలుదేరి ఇంటి వెలుతున్న వారిని అడ్డగించారు. తరువాత ఇద్దరి మద్య మాటల యుద్దం జరిగింది. ఆ సందర్బంలో ఓ యువకుడు మరో యువకుడిని కత్తితో పొడిచాడు. నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి నా భార్య కావాలా రా ?, నువ్వు అంత మగాడివా అంటు చితకబాదేశారు. దెబ్బకు ఆ యువకుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

