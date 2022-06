Illegal affair: భార్య రెచ్చిపోయిందని ఇంట్లోనే తల నరికేశాడు, ఎస్కేప్, చిన్నపొరపాటుతో !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/సూరత్/ ముంబాయి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. రానురాను భార్య మీద ఆమె భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. తన భార్యకు అక్రమ సంబంధం ఉందని, అందుకే నా జీవితంతో గేమ్స్ ఆడుతోందని భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు జరిగాయి. భార్య ప్రియుడిని పట్టుకోవడానికి ఆమె భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే భర్త ప్రయత్నాలు అన్నీ విఫలం అయ్యాయి. చివరికి భార్యను నరికి చంపేసిన భర్త ఆమె శవాన్ని ఇంట్లో పెట్టి మాయం అయ్యాడు. ఆరు నెలల నుంచి భర్త పోలీసులకు కాని, భార్య కుటుంబ సభ్యులకు కాని చిక్కలేదు. అయితే చిన్నపోరపాటుతో భార్యను దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త పోలీసులకు చిక్కిపోయాడు.

English summary

Illegal affair: The city crime branch caught a 34-year-old man, who had allegedly beheaded his wife over suspicion of affair in November last year, from the Shela area of Ahmedabad.