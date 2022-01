Lady: ఇంట్లో మొబైల్ లో సినిమా చూస్తున్న భార్య, ఇంట్లో దూరి అత్యాచారం చేసి బ్లేడ్ తో ?, కొత్తగా పెళ్లైయ్యింది !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: వివాహం చేసుకున్న యువతి ఆమె భర్తతో కలిసి అద్దె ఇంటిలో నివాసం ఉంటోంది. ప్రతిరోజు భర్త ఉద్యోగం చెయ్యడానికి బయటకు వెలుతున్నాడు. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటోంది. ఇంటి పని పూర్తి అయిన తరువాత ఆమె టీవీలో, మొబైల్ లో సినిమాలు చూస్తూ కాలం గడుపుతోంది. ఇంట్లో మొబైల్ లో సినిమా చూస్తున్న సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంట్లోకి వెళ్లారు. ఇక్కడ రాజు ఎవరు ? అని ఆమెను ప్రశ్నించారు. ఆమె మా ఇంట్లో రాజు ఎవరూ లేరు అని చెప్పింది. మహిళకు తినడానికి ఏమైనా ఇవ్వాలని అడిగిన ఇద్దరు కామాంధులు వెంటనే ఆమెను కిందకు తోసేసి అత్యాచారం చేశారు. మహిళ కేకలు వెయ్యడంతో బ్లేడ్ తో ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆమె మీద దాడి చేసిన నిందితులు స్థానికులను చిక్కకుండా తప్పించుకుని పరారైనారు.

English summary

Lady: a girl was allegedly raped by two unidentified people who barged into her house on the pretext of looking for a person named Raju.