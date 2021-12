Omicron:ట్రావెల్ బ్యాన్ పనిచేయదు, ఎలా అంటే.. వైద్య నిపుణుడు సంచలనం..

India

oi-Shashidhar S

ఒమిక్రాన్ కరోనా వేరియంట్ వైరస్ తీవ్రత దృష్ట్యా భయాందోళన నెలకొంది. ఇతర దేశాలకు వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. దీంతో ట్రావెల్ బ్యాన్ చేయాలని అంతా భావించారు. దేశంలోకి కొత్త వేరియంట్ రాదని అనుకున్నారు. కానీ దీనికి సంబంధించి ఓ శాస్త్రవేత్త ఒకరు షాకింగ్ న్యూస్ వివరించారు. ట్రావెల్ బ్యాన్ అంతగా పనిచేయదని వివరించారు.

English summary

Unfortunately, it’s a little too early to say—lots of reasons to consider. We see variants all the time Dean of the Brown University School of Public Health Dr. Ashish K. Jha said.