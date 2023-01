నేటినుండి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం: రేపే బడ్జెట్ .. షెడ్యూల్ ఇలా!!

నేటినుండి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. రేపే బడ్జెట్ ను కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండు సభల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

ప్రజలందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నేడు మొదలుకానున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండగా, ఈరోజు రెండు సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తారు. ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగం తర్వాత దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని చెప్పే ఆర్థిక సర్వేను రెండు సభలలోను ప్రవేశపెడతారు. ఇక ఈ సర్వే ఆధారంగా రేపు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నదానిపై కొన్ని అంచనాలను వేసుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఈరోజు, రేపు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగం, బడ్జెట్ ఉన్న నేపథ్యంలో జీరో అవర్, క్వశ్చన్ అవర్ ఉండవు.

