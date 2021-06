India

దేశంలో ఎన్డీయే వరుసగా రెండోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవడం, ప్రాంతీయ పార్టీలు మినహా జాతీయ స్ధాయిలో సత్తా చూపే కూటమి లేకపోవడంతో రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడింది. దీన్ని భర్తీ చేసేందుకు గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో ప్రయత్నాలు జరిగినా ఫలించలేదు. దీంతో ఎన్డీయేకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న పార్టీలను కూడగట్టి 2024 కల్లా ఓ ప్రత్యామ్నాయ కూటమి ఏర్పాటు దిశగా ప్రయత్నాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇందుకోసం పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ, జాతీయ రాజకీయ పార్టీల్ని గెలుపుబాట పట్టిచిన రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిషోర్ రాజకీయ కురువృద్ధుడు శరద్‌ పవార్‌తో కలిసి వరుసగా రెండోదశ చర్చలు జరిపారు.

political strategist prashant kishor on today meet nationalist congress party chief sharad pawar in new delhi amid speculations over formation of third front to take on nda in 2024.