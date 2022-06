Rebel: వెన్నుపోటు ఇలాగే పొడిచారు, సంజయ్ ట్విట్, ఫోటో వైరల్, సీఎంకు షాక్ ఇచ్చిన ఎంపీ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ థాణే: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఏక్ నాథ్ షిండే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సమయంలో శివసేన సీనియర్ నాయకుడు ఆ పార్టీ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ చేసిన ట్వీట్, ఫోటో వైరల్ అయ్యింది. శివసేన చీఫ్ కు వెన్నుపోటు పొడిచిన నాయకులను ఉద్దేశించి శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయ్యింది.

మహరాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రేని ఇలాగే వెన్నుపోటు పొడిచారని ఓ వ్యక్తి వీపులో కత్తితో పొడిచినట్లు ఉన్న ఫోటో ట్విట్టర్ లో పోస్టు చేసిన శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేత మీద విమర్శలు గుప్పించారు. ఏక్ నాథ్ షిండే సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తున్న రోజే సంజయ్ రౌత్ చేసిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

ఏక్ నాథ్ షిండేతో పాటు 39 మంది శివసేన ఎమ్మెల్యేలు మహారాష్ట్రలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేసిన సమయంలో శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ఉద్దవ్ ఠాక్రే వెంటనే ఉన్నారు. గుహవాటిలో ఉన్న శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను ముంబాయి పిలుచుకుని రావాలని శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

సీఎం పదవికి ఉద్దవ్ ఠాక్రే రాజీనామా చేసిన సమయంలో శివసేన రెబల్ నాయకుల మీద సంజయ్ రౌత్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎవరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఏక్ నాధ్ షిండే కాని, ఆయన వర్గం ఎమ్మెల్యేలు కాని ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కి వెయ్యకపోవడంతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆయన సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసి సైలెంట్ అయిపోయారు.

English summary

Shiv Sena: A day after Uddhav Thackeray resigned as the Chief Minister of Maharashtra following a rebellion in his own party, Shiv Sena MP Sanjay Raut Thursday tweeted an illustration showing Thackeray with stab wounds on his back.