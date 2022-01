Student: మతం మారాలని హాస్టల్ లో విద్యార్థికి వార్డెన్ టార్చర్, ఆత్మహత్య చేసుకున్న అమ్మాయి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తంజావూర్: హాస్టల్ లో ఉంటున్న యువతి ఇంటర్ చదువుతోంది. కాలేజ్ లో చదువుతున్న యువతి అదే కాలేజ్ లోని హాస్టల్ లోనే ఉంటూ సెలవుల్లో మాత్రమే ఇంటికి వెళ్లి వస్తోంది. హాస్టల్ లో ఉంటున్న సాటి అమ్మాయిలతో కలిసి ఆ యువతి ఇంతకాలం సంతోషంగా కాలేజ్ కు వెళ్లి వచ్చింది. సంక్రాంతి పండుగకు ఇంటికి వస్తానని ఆ యువతి ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. పండుగకు కొన్ని రోజుల ముందు యువతి పురుగల మందు తాగేసింది. తీవ్రఅస్వస్థతకు గురైన యువతిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరుసటి రోజు యువతి కుటుంబ సభ్యులకు హాస్టల్ సిబ్బంది సమాచారం ఇచ్చారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులకు తాను ఎందుకు పురుగుల మందు తాగాను అనే విషయం గురించి ఆ యువతి పిన్ టూ పిన్ చెప్పింది. తనను మతం మారాలని మా హాస్టల్ వార్డెన్ తనను టార్చర్ పెట్టాడని యువతి కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులకు చెప్పింది. 10 రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న యువతి చికిత్స విఫలమై చనిపోయింది.

Lady owner: లంచం ఇస్తావా ?, మంచం మీదకు వస్తావా ?, ఇంటి యజమానితో సీఐ సెటైర్లు, క్లైమాక్స్ లో!

English summary

Student: Lavanya, a class 12 student in Tamil Nadu's Thanjavur, attempted to end her life after being forced to convert to Christianity. She did not respond to treatment by doctors and died in Thanjavur Medical College Hospital.