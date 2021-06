India

oi-Syed Ahmed

కరోనాలో కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ ప్రభావం కొనసాగుతుండగానే ఎన్నడూ లేని విధంగా ధర్డ్‌ వేవ్‌పై తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. ఇందులో ఎక్కువగా చిన్నారుల మరణాలు ఉంటాయనే హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ధర్డ్‌వేవ్‌పై జనం చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే సెకండ్‌ వేవ్‌ తరహాలోనే ఇది కూడా తీవ్రంగానే ఉంటుందని ఎస్‌బీఐ తన నివేదికలో పేర్కొంది. అయితే సెకండ్ వేవ్‌ నేపథ్యంలో పెరిగిన అప్రమత్తతతో మరణాల సంఖ్య కొంత తక్కువగా ఉండొచ్చని ఎస్‌బీఐ అంచనా వేస్తోంది.

A third wave of covid 19 could be just as severe as second wave and can last up to 98 days, an SBI report on today.