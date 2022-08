నూపుర్ శర్మను హత్య చేసేందుకు వచ్చిన ఉగ్రవాది అరెస్ట్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

లక్నో: బీజేపీ మాజీ నేత నూపుర్ శర్మ హత్యకు మరో ఉగ్రవాది కుట్ర పన్నాడు. అయితే, అతడు పోలీసులకు చిక్కాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ఏటీఎస్).. జైషే మహ్మద్ (జేఎం), తెహ్రీఖ్-ఇ-తాలిబాన్ పాకిస్తాన్‌తో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాది ముహమ్మద్ నదీమ్‌లను సహరాన్‌పూర్ నుంచి శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు.

నదీమ్ పాకిస్తాన్ ఆధారిత ఉగ్రవాద సంస్థలు జెఎమ్, టిటిపితో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. నూపుర్ శర్మను హతమార్చేందుకు జేఈఎం అతడికి పని అప్పగించిందని ఏటీఎస్ తెలిపింది.

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంలో పేలుడుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్న ఐఎస్‌ఐఎస్ కార్యకర్తను ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఏటీఎస్ అరెస్టు చేసిన కొద్ది రోజులకే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుందని ఒక అధికారి తెలిపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అసదుద్దీన్ ఒవైసీ నేతృత్వంలోని ఏఐఎంఐఎం సభ్యుడు, నిందితుడు సబావుద్దీన్ అజ్మీ, ఐఎస్ఐఎస్‌తో సంబంధం ఉన్న ముజాహిదీన్ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా భారతదేశంలో ఇస్లామిక్ స్టేట్‌ను స్థాపించి, షరియా చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రణాళికలో పనిచేస్తున్నాడు.

