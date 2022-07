Viral News: కోడిపుంజుకు దినాలు చేసి 500 మందికి భోజనం.. ప్రేమమంటే ఇదే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఇటీవల ఓ వీడియో వైరల్ అయింది. అందులో ఓ మేక తన యజమానిని పట్టుకుని ఏడ్చింది. యజమాని మేకను అమ్మడంతో మేక బాధ పడుతూ కన్నీరుకార్చింది. మేకకు ఓనర్ అంటే ప్రేమ మరి.. ఇలానే కుక్కలు, పిల్లులు మనిషులకు దగ్గరగా ఉంటాయి. అవి మనకు దూరమైతే బాధగా ఉంటుంది. ఇలానే తను పెంచుకున్న కోడి పుంజు చనిపోయిందని ఓ యజమాని తీవ్రంగా బాధపడ్డాడు.

English summary

When a cock dies, it is given the same funeral as humans. This incident took place in Uttar Pradesh.